جدة 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسنظمت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، عبر الاتصال المرئي أمس، ندوة حول عناصر تمويل التجارة والاستثمار الرئيسية الرامية إلى تعزيز التجارة الإقليمية.وركّزت الندوة التي حضرها أكثر من 1,000 مشارك من المؤسسات الإنمائية، والصناديق السيادية، والبنوك، وشركات الاستثمار، وشركات الأسهم الخاصة، وممثلين رئيسيين للحكومات وقطاع الشركات، على الدعم المتعلق بالاستثمار والتجارة والتأمين والفرصَ التجارية والاستثمارية المحتملة بين المنطقتين.وناقشت الجلسة الأولى التي أدارها المدير العام لتطوير التجارة والأعمال بالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ناصر محمد الذكير، السمات الرئيسية لبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية المتعلقة بدعم الاستثمار وفوائده للمؤسسات المالية وشبكات الشركاء الرئيسيين، متناولة النتائج الرئيسية للندوة فيما يتعلق بإطلاق وتنفيذ المشاريع التي تنطوي على نمو الاستثمار والتجارة ونقل التكنولوجيا بين البلدان العربية والأفريقية، مستعرضة المشكلات الرئيسية التي تحدّ من قدرات مجتمع الأعمال وهيئات التجارة والاستثمار المعنية في كلتا المنطقتين من خلال تهيئة بيئة تتيح للأطراف فيها اغتنام الفرص المتاحة .// انتهى //11:49ت م0035