نجران 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسقدم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم ، تعازيه ومواساته إلى مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي في وفاة والده.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بالدكتور العتيبي ، سائلاً سموه - الله تعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.من جهته عبَّر الدكتور ملفي العتيبي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على تعازيه ومواساته لهم ، داعيا الله تعالى أن يحفظ سموه من كل مكروه.// انتهى //11:49ت م0036