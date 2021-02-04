عام / سمو أمير منطقة نجران يعزي مدير تعليم المنطقة في وفاة والده

الخميس 1442/6/22 هـ الموافق 2021/02/04 م واس
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نجران 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس
قدم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم ، تعازيه ومواساته إلى مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي في وفاة والده.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بالدكتور العتيبي ، سائلاً سموه - الله تعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
من جهته عبَّر الدكتور ملفي العتيبي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على تعازيه ومواساته لهم ، داعيا الله تعالى أن يحفظ سموه من كل مكروه.
// انتهى //
11:49ت م
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