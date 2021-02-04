تونس 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسسلطت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على مقتل 4 جنود أمس، في انفجار لغم أثناء مرور مركبة كانت تقلهم في جبل المغيلة التابع لمحافظة القصرين غرب تونس، مشيرة إلى إدانة مصر والجزائر لهذا الهجوم.وتطرقت إلى الوضع الوبائي الذي تعيشه تونس في ظل الارتفاع في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث بلغ إجمالي الإصابات 212.679 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6980 حالة وفاة.ونوهت إلى المشاركين في الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة في جنيف أنهم سيجرون جولة تصويت ثانية من أجل اختيار أعضاء المجلس الرئاسي بنظام القوائم، بعد أن فشل المرشحون في الحصول على النسبة المطلوبة بنظام التصويت الفردي.وأشارت إلى قرار المدير العام للأمن الجزائري خليفة أونيسي إقالة 4 مسؤولين في الأمن على مستوى العاصمة، على خلفية أحداث شغب تمثلت في اقتحام مقر المديرية العامة لشركة "سوناطراك" في حيدرة قبل 3 أيام.وعرجت على إعلان المتحدث باسم الجيش في مالي أن عناصر مسلحة قاموا بقتل تسعة جنود وإصابة ستة آخرين بكمين نصبوه قرب قرية بوني بإقليم موبتي وسط مالي.// انتهى //11:54ت م0037