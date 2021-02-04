إسلام آباد 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم انطلاق عملية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أقاليم باكستان لتطعيم العاملين في المجال الطبي.واهتمت بتأكيد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات.وعرجت على تحذير باكستان الأطراف المعنية بالشأن الأفغاني من تداعيات التراجع عن عملية السلام والمصالحة الجارية في أفغانستان.وأشارت إلى اتفاق باكستان والاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون في مجال التنمية، والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.وتابعت الاستعدادات الجارية على مستوى الأحزاب الممثلة في البرلمان الباكستاني لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في شهر مارس المقبل.وتطرقت إلى مساعي باكستان لتعزيز اتصالها التجاري مع جمهوريات آسيا الوسطى بشبكة من السكك الحديدية عبر أفغانستان.وتناقلت في الشأن الإقليمي نفي وزارة الخارجية الصينية صحة ما تردد بأن بكين تدعم بشكل خفي الانقلاب العسكري في ميانمار.// انتهى //11:57ت م0039