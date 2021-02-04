رام الله 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إشادة الرئاسة الفلسطينية ، بالمواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية الداعمة والمؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، مؤكدة أن هذه المواقف ليست غريبة على المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتشديد رئيس دولة فلسطين محمود عباس على استمرار صمود الشعب الفلسطيني وقيادته في وجه المخططات الإسرائيلية الاستيطانية الرامية إلى فرض الأمر الواقع الاحتلالي الاستعماري في منطقة الأغوار الفلسطينية، وبالذات الهجمة الإسرائيلية المسعورة على الأغوار الشمالية، معبرا عن بالغ الغضب من استمرار هذا العدوان الهمجي.وسلطت الضوء على مواصلة قوات الاحتلال الاسرائيلي، انتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، حيث هدمت خربة حمصة في الأغوار وحاصرت الأهالي، إضافة لهدم منازل ومنشآت أخرى في يطا وجنين وعناتا، فيما اعتقلت 26 مواطنا فلسطينيا، واقتحمت وأخطرت منزل مواطن وقوارب الصيادين في غزة.وأوردت صحف فلسطين بدعوة موريتانيا، المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف عمليات الاستيطان والضم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيدة بدعم الدول الإفريقية للقضية الفلسطينية العادلة.ونشرت صحف هذا اليوم إدانة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ما أقدمت عليه كوسوفو من اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وعزمها فتح سفارة في المدينة الواقعة تحت الاحتلال، مؤكدا أن القرار عارٍ عن الشرعية ويمثل خرقاً للقانون الدولي الذي يعتبر مدينة القدس أرضاً محتلة، ويحظر نقل السفارات إليها.وتحدثت صحف فلسطين عن تأكيدات الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أن قرار كوسوفو فتح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 10 وفيات و670 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و739 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.// انتهى //11:58ت م0040