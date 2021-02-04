الرباط 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، تتبعها للوضع الصحي بالمغرب، بالتزامن مع تواصل حملة التلقيح ضد فيروس كورونا.وأشارت إلى تراجع مؤشرات الإصابة بالوباء عبر جهات المغرب، فيما ارتفع عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح منذ الخميس الماضي إلى حوالي 300 ألف شخص.واهتمت الصحف بأعمال الدورة العادية الـ38 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي،التي انعقدت أمس بتقنية المناظرة المرئية تحضيرا لقمة الاتحاد الأفريقي المقررة يومي 6 و 7 فبراير الجاري.وتطرقت الصحف الى اطلاق السلطة الفلسطينية، حملة تلقيح ضد فيروس كورونا بالضفة الغربية مستهدفة الكوادر الطبية العاملة لديها.أوروبيا، أخبرت الصحف عن تكليف الرئيس الإيطالي أمس، الرئيس السابق للبنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي بتشكيل حكومة جديدة لاخراج البلاد من أزمتها السياسية، إثر استقالة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.وتناقلت الصحف تشديد المتحدث باسم البيت الأبيض أمس،على أن إيران ابتعدت بشكل عميق عن التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015م.وعرجت الصحف على وصول فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية،امس إلى معهد ووهان لعلوم الفيروسات، في زيارة تندرج في إطار مهمتهم لتحديد منشأ فيروس كورونا، الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان في ديسمبر 2019.// انتهى //12:08ت م0041