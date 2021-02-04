الرياض 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسأطلقت جمعية أسر التوحد أمس، برنامج "حكايا توحد" الأول، الذي استضاف في باكورة لقاءاته سمو الأميرة سميرة بنت عبد الله الفيصل الفرحان، متحدثة لحكايا التوحد، وذلك في مقر الجمعية.ويهدف البرنامج إلى إيجاد تغيير إيجابي لذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم وتحسين نمط جودة حياتهم والنهوض بمستوى الوعي المجتمعي حولهم والتوعية بحقوقهم، كما يهدف إلى ملامسة مشاكلهم الحقيقية والحد منها.// انتهى //12:12ت م0043