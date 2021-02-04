عمّان 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسسجلت الأردن اليوم 3 إصابات بسلالة فيروس كورونا المستجد المكتشفة لأول مرة في جنوب أفريقيا المعروفة باسم"B.1.351/501Y".وقال وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، إنه تم تطبيق إجراءات العزل الصحي على الحالات، وتتبعهما من قبل فرق التقصي الوبائي حسب البروتوكولات المعتمدة.وأضاف عبيدات أن "الأيام الماضية كان هناك تخوفات بسبب ارتفاع نسب الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد، لكنها ليست مخيفة كثيرا".// انتهى //13:25ت م0065