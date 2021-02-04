عام / الأردن تسجل 3 إصابات بسلالة جنوب أفريقيا من فيروس كورونا
الخميس 1442/6/22 هـ الموافق 2021/02/04 م واس
عمّان 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس
سجلت الأردن اليوم 3 إصابات بسلالة فيروس كورونا المستجد المكتشفة لأول مرة في جنوب أفريقيا المعروفة باسم"B.1.351/501Y".
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، إنه تم تطبيق إجراءات العزل الصحي على الحالات، وتتبعهما من قبل فرق التقصي الوبائي حسب البروتوكولات المعتمدة.
وأضاف عبيدات أن "الأيام الماضية كان هناك تخوفات بسبب ارتفاع نسب الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد، لكنها ليست مخيفة كثيرا".
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