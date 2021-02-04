مكة المكرمة 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسدشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، عربات نقل المعتمرين والمصلين من كبار السن بالمسجد الحرام.وأوضح معاليه أن هذه العربات تهدف إلى تسهيل حركة المعتمرين وكبار السن داخل ساحات المسجد الحرام بكل يسر وسهولة، وهي من الخدمات التي تسعى الرئاسة لتطويرها.وأكد معاليه أهمية استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بها عبر تعقيمها باستمرار، وتطبيق التباعد في المسارات الخاصة بها، مبيناً أن الرئاسة خصصت عدداً من النقاط التي تسهم في تنقل المعتمرين من نقاط الدخول إلى الخروج.// انتهى //13:33ت م0067