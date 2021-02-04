الكويت 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 7ر6 نقطة ليبلغ مستوى 19ر5694 نقطة بنسبة هبوط بلغت 12ر0 % .وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر364 مليون سهم تمت عبر 11779 صفقة نقدية بقيمة 5ر48 مليون دينار .وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر9 نقطة ليبلغ مستوى 32ر4660 نقطة بنسبة هبوط بلغت 20ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر302 مليون سهم تمت عبر 7582 صفقة نقدية بقيمة 2ر20 مليون دينار .كما انخفض مؤشر السوق الأول 5ر5 نقطة ليبلغ مستوى 28ر6219 نقطة بنسبة هبوط بلغت 09ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر61 مليون سهم تمت عبر 4197 صفقة بقيمة 3ر28 مليون دينار .// انتهى //13:38ت م0069