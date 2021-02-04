أبوظبي 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3249 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك مجموع الإصابات المسجلة إلى 316,875 حالة.وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها عن وفاة 10 مصابين بالفيروس خلال الفترة ذاتها، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوفيات 888 حالة.فيما تم تسجيل 3,904 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 293,180 حالة.// انتهى //13:41ت م0071