الأحساء 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسكرم معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أمس 35 من الطلاب والطالبات المتميزين في كلية إدارة الأعمال، بحضور عميد الكلية المكلف الدكتور هاني بن خالد شيتي، وعدد من قيادات الجامعة.واطلع معاليه على بعض الدراسات والبحوث التي قدمها مجموعة من طلاب وطالبات الكلية في تخصصاتهم المختلفة، وعلى المشروعات الريادية والأفكار الإبداعية التي تقوم بالعمل عليها مجموعة من طالبات الكلية.ونوه الدكتور العوهلي بجهود الطلاب والطالبات المبذولة لنهل العلم والمعرفة وتطويرها واستخدامها كمحركات للإبداع، مؤكدا حرص الجامعة على دعم الطلاب والطالبات للرقي بهم إلى أعلى مراتب العلم، وحثهم على بذل المزيد من العطاء والعمل، ومواصلة الإبداع في إجراء البحوث وتنفيذ الأفكار الإبداعية.// انتهى //13:43ت م0073