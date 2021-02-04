نواكشوط 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسالتقى وزير الدفاع الوطني الموريتاني، حننه ولد سيدي، بالعاصمة نواكشوط، اليوم قائد القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل، الجنرال عمرو ناماتا كازاما.وجرى خلال اللقاء استعراض نشاطات القوة المشتركة لمجموعة دول الخمس في الساحل خلال العام الماضي 2020، وخطة عملها خلال العام الجاري 2021.// انتهى //14:40ت م0089