إسلام آباد 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1508 إصابات جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 550540 حالة، منها 32889 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1772 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 505818 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 31 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11833 حالة وفاة.// انتهى //14:41ت م0090