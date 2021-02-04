تونس 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واستعهد الرئيس التونسي قيس سعيَد، بمواصلة المعركة ضد الإرهاب والتصدي لكل المجرمين ومن يستهدف بلاده.وقال في كلمة له خلال تأبين الجنود الأربعة الذّين قتلوا أمس، في حادث انفجار لغم بالمرتفعات الغربية لتونس، أن تونس ستنتصر على الإرهاب.وكان 4 جنود قتلوا أمس، إثر انفجار لغم أثناء عمليات تمشيط لملاحقة عناصر إرهابية بمنطقة جبلية، وسط غرب البلاد.// انتهى //14:43ت م0091