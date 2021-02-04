بريدة 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسنظمت إمارة منطقة القصيم بفرع وزارة النقل بالمنطقة اليوم , ندوة بعنوان "الأمن الفكري ودوره في حماية المجتمعات"، بحضور عدد من المسئولين بالمنطقة .وتناولت الندوة التي قدمها العميد ركن عبدالعزيز الجهني عددا من المحاور ذات العلاقة بأهمية الأمن الفكري والقرب من الأبناء ونقاشهم والتحاور معهم والإجابة على ما يشكل عليهم , لافتًا الانتباه إلى خطورة شبكات التواصل الاجتماعي، لأنها أهم مهدد وتحد يواجهه مجتمعنا في هذا الوقت.وتحدث العميد الجهني عن خطورة التحزب في انقسام المجتمعات وتفككها، وعن ضرورة أن تكون هناك عملية وعي مستمرة للمجتمع تستهدف الغالبية، ومعرفة كيف يفكر العدو، وماذا يخطط له من كيفية إثارة الأحداث التي فيها من الهدم والتخريب للممتلكات الشيء الكثير.// انتهى //14:54ت م0095