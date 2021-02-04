حائل 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 4 فبراير 2021 م واستنظم جامعة حائل ممثلة في كلية العلوم الطبية التطبيقية، المؤتمر الأول ‏بعنوان "سرطان الثدي" تحت شعار "التحدي والإدارة"، وذلك خلال الفترة ‏‏11-9 فبراير 2021، بمشاركة عدد من المتحدثين الدوليين من داخل ‏المملكة وخارجها.وأوضح رئيس مؤتمر سرطان الثدي ‏بجامعة حائل الدكتور قرين القرين، إن المؤتمر يتطرق لمحاور عديدة ‏للتوعية بمرض سرطان الثدي وأسباب انتشاره مؤخرًا بشكل ملحوظ، ‏وكذلك أهمية الفحص المبكر بالإضافة إلى استعراض الوسائل والتقنيات ‏الحديثة للتشخيص المبكر كالتصوير الإشعاعي للثدي والموجات فوق ‏الصوتية، والتصوير بأشعة الرنين المغناطيسي والطرق الحديثة في ‏الجراحة للمرض مع تأكيد أهمية دعم وتأهيل الناجين منه وعرض آخر ‏الأبحاث في علم الجينات وعلاقتها بسرطان الثدي، مشيرًا إلى أن المؤتمر ‏سيعقد على مدى ثلاثة أيام معتمد بواقع 24 ساعة تعليمًا طبيًا مستمرًا ‏ويستهدف الأطباء والجراحين والمتخصصين في الأورام والأشعة وكذلك ‏التخصصات الأساسية المساندة كأخصائي وفنيي الأشعة والمختبرات ‏الطبية والعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية وكذلك الصيدلة والتمريض.وأضاف القرين أن المؤتمر سيناقش أبرز الأهداف لإيجاد مجتمع ‏حيوي يتمتع بمستوى عال من الخدمات الصحية ضمن رؤية المملكة ‏‏2030م، والتوعية بالمرض الأكثر شيوعًا بين السيدات بمشاركة العديد ‏من المتحدثين والمختصين الدوليين في مجال سرطان الثدي من كلية ‏الطب بجامعة هارفارد الأمريكية والكلية الملكية للجراحين بإيرلندا ‏وجمعية السرطان بالبحرين والعديد من المختصين في الجامعات ‏والمستشفيات السعودية. ‏// انتهى //15:01ت م0096