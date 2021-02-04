ثقافي / جامعة حائل تنظم المؤتمر الأول لسرطان الثدي
الخميس 1442/6/22 هـ الموافق 2021/02/04 م واس
حائل 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 4 فبراير 2021 م واس
تنظم جامعة حائل ممثلة في كلية العلوم الطبية التطبيقية، المؤتمر الأول بعنوان "سرطان الثدي" تحت شعار "التحدي والإدارة"، وذلك خلال الفترة 11-9 فبراير 2021، بمشاركة عدد من المتحدثين الدوليين من داخل المملكة وخارجها.
وأوضح رئيس مؤتمر سرطان الثدي بجامعة حائل الدكتور قرين القرين، إن المؤتمر يتطرق لمحاور عديدة للتوعية بمرض سرطان الثدي وأسباب انتشاره مؤخرًا بشكل ملحوظ، وكذلك أهمية الفحص المبكر بالإضافة إلى استعراض الوسائل والتقنيات الحديثة للتشخيص المبكر كالتصوير الإشعاعي للثدي والموجات فوق الصوتية، والتصوير بأشعة الرنين المغناطيسي والطرق الحديثة في الجراحة للمرض مع تأكيد أهمية دعم وتأهيل الناجين منه وعرض آخر الأبحاث في علم الجينات وعلاقتها بسرطان الثدي، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيعقد على مدى ثلاثة أيام معتمد بواقع 24 ساعة تعليمًا طبيًا مستمرًا ويستهدف الأطباء والجراحين والمتخصصين في الأورام والأشعة وكذلك التخصصات الأساسية المساندة كأخصائي وفنيي الأشعة والمختبرات الطبية والعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية وكذلك الصيدلة والتمريض.
وأضاف القرين أن المؤتمر سيناقش أبرز الأهداف لإيجاد مجتمع حيوي يتمتع بمستوى عال من الخدمات الصحية ضمن رؤية المملكة 2030م، والتوعية بالمرض الأكثر شيوعًا بين السيدات بمشاركة العديد من المتحدثين والمختصين الدوليين في مجال سرطان الثدي من كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية والكلية الملكية للجراحين بإيرلندا وجمعية السرطان بالبحرين والعديد من المختصين في الجامعات والمستشفيات السعودية.
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