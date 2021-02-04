الرياض 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسبحث معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان في مقر الهيئة اليوم, مع سمو السيد فيصل آل سعيد سفير سلطنة عُمان لدى المملكة ، أوجه التعاون والشراكة والمواءمة في جودة التعليم والتدريب بين الهيئة والمؤسسات والجهات التعليمية والتدريبية في السلطنة.وقُدم خلال الاجتماع عرض تعريفي عن أعمال وخدمات وإنجازات الهيئة ومراكزها، إلى جانب مناقشة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، في مجال جودة وكفاءة التعليم والتدريب، والفرص التقويمية والشراكات المهنية.// انتهى //15:02ت م0097