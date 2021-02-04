الرياض 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسيلتقي فريق إنتر مع فيورنتينا غداً في فيورنتينا في افتتاح الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.ويسعى إنتر، الذي يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن ميلان "المتصدر" (44 مقابل 46)، للفوز لاعتلاء الصدارة مؤقتاً قبل مباراة ميلان وكروتوني يوم الأحد المقبل في ختام الجولة.ويحتاج إنتر إلى الفوز على فيورنتينا صاحب المركز الحادي عشر، ليحافظ مساره في مسعاه لتحقيق لقب الدوري الأول له منذ العام 2010، قبل مواجهتين صعبتين مرتقبتين أمام لاتسيو المتألق ثم مواجهة ميلان في الديربي المنتظر, وفي المقابل يملك فيورنتينا 22 نقطة من 20 مباراة، وهي أقل حصيلة له منذ هبوطه في العام 2002.وفي مباراة أخرى يلتقي يوفنتوس "حامل اللقب" مع روما، للصراع على المركز الثالث.ويحتل روما المركز الثالث بـ40 نقطة ( 20 مباراة) بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس الذي لديه مبارايات أقل ( 19 مباراة ), وفوز "الأخير" سيجعله يتمسك بالمركز الثالث , والتقدم أكثر في حال فوزه في مباراته المتبقية.وفي بقية المباريات يلتقي السبت أتلانتا وتورينو وساسولو مع سبيزيا, وجنوى ضد نابولي, فيما يلتقي الأحد ( بينفينتو ـ سامبدوريا ) , (أودينيزي ـ هيلاس فيرونا ) , ( بارما ـ بولونيا ) , ( لاتسيو ـ كالياري ).// انتهى //15:06ت م0098