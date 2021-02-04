الرياض 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس بأنه وبالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يوثق اعتداءه على آخر بالضرب والتلفظ عليه بألفاظٍ نابية وخادشة للحياء ، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، مواطن في العقد الثالث من العمر ، وتم إيقافه واتخاذ الاجراءات الأولية النظامية ، وإحالته إلى النيابة العامة.// للصحف // // انتهى //15:14ت م0100