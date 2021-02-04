الرياض 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسيأمل المتصدر بايرن ميونيخ أن تكون مباراته أمام هرتا برلين غداً في افتتاح منافسات الجولة الـ20 من الدوري الألماني لكرة القدم أفضل اختبار لجاهزيته قبل مشاركته في كأس العالم للأندية في قطر ضمن سعيه لإحراز سداسية تاريخية.ويسعى حامل اللقب في الأعوام الثمانية الأخيرة إلى أن يحقق فوزه الخامس توالياً في سلسلة بدأها في عقر داره في "أليانز أرينا" في الجولة الـ16 أمام فرايبورغ 2-1 وأكملها أمام هوفنهايم 4-1 في الجولة 19، وتخللها الفوز خارج أرضه على كل من أوغسبورغ بهدف نظيف (الجولة 17) وشالكه برباعية نظيفة ( في الجولة 18).ويدخل بارين اللقاء في الصدارة برصيد 45 نقطة، وفي المقابل فإن منافسه لم يفز في مبارياته الخمس الأخيرة، حيث تعادل مرة وخسر أربع مرات ويحتل المركز الـ15 برصيد 17 نقطة.ويلتقي بعد غدٍ السبت "الوصيف" لايبزيغ (38 نقطة) مع شالكه متذيل الترتيب بـ8 نقاط, في مهمة تبدو سهلة للأول خاصة أن منافسه لم يُحقق الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة، إذ تعادل مرة وخسر في أربع، علما أن فوزه الأخير يعود إلى الجولة 15 على هوفنهايم 4-صفر.في المقابل يأمل لايبزيغ أن يبني على الانتصارين اللذين حققهما في مباراتيه الأخيرتين أمام باير ليفركوزن 1-صفر في الدوري وأمام بوخوم من الدرجة الثانية برباعية نظيفة في دور الثمانية من مسابقة كأس ألمانيا.وينتقل بوروسيا دورتموند السادس برصيد 32 نقطة متساوياً مع باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنغلادباخ إلى ملعب فرايبورغ لخوض مباراة صعبة أمام تاسع الترتيب، على أمل أن يحافظ على نغمة الانتصارات في مباراتيه الأخيرتين أمام أوغسبورغ 3-1 في الدوري وثم بادربورن من الدرجة الثانية 3-2 في الكأس المحلية.وتختتم الجولة الأحد المقبل بلقاءي ( هوفنهايم وإينتراخت فرانكفورت ) , و ( أرمينيا بيليفيلد مع فيردر بريمن ).// انتهى //15:16ت م0102