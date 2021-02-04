الباحة 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسافتتح محافظ المخواة نايف الهزاني أمس، مكتب جمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية بالمحافظة.ويهدف المكتب إلى تسهيل تقديم الخدمات الصحية في القطاع التهامي والمساهمة في تقديم الرعاية الصحية بمختلف أنواعها لكافة المرضى المحتاجين بالقطاع التهامي، وتوعية المجتمع وتثقيفه في الجوانب الصحية المختلفة, ومنها برنامج العلاج الخيري, والمستلزمات الطبية, والعيادات الطبية المتنقلة, و التوعية والتثقيف الصحي, بالإضافة إلى برنامج زيارة المرضى, ونقل مرضى الفشل الكلوي, وبرنامج التصلب المتعدد MS, وخدمات التأهيل والتدريب للأطفال ذوي الاضطرابات النمائية من خلال مركز تعاطف للرعاية النهارية وعلاج التخاطب والنطق .// انتهى //16:29ت م0121