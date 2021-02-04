الرياض 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسيسعى ريال مدريد "ثالث ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم للعودة إلى نغمة الانتصارات عندما يحل ضيفاً على متذيل الترتيب هويسكا بعد غدٍ السبت، فيما يأمل برشلونة "الوصيف" البناء على "ريمونتادا" الكأس لمتابعة سلسلة انتصاراته عندما يلعب أمام ريال بيتيس ضمن منافسات المرحلة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم .ويختتم المتصدر أتلتيكو مدريد منافسات الجولة يوم الاثنين المقبل عندما يستضيف سلتا فيغو ضمن مسعاه لتعزيز صدارته، حيث يبتعد بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه.ففي المباراة الأولى يستعيد ريال مدربه الفرنسي زين الدين زيدان الذي تعافى من فيروس كورونا، آملاً بالتقدم إلى المركز الثاني مؤقتاً بانتظار نتيجة مباراة غريمه برشلونة, رغم أن آماله اصطدمت مرة أخرى بواقع إصابة نجمه البلجيكي إدين هازار والخوف من التعرض لخسارة خامسة في الدوري والثانية توالياً بعد خسارته المفاجئة على أرضه أمام ليفانتي 1-2 في الجولة السابقة، رغم أن المباراة تبدو سهلة أمام هويسكا الذي يحتل قاع الترتيب برصيد 16 نقطة.وفي المقابل يخوض برشلونة رحلة خطرة في ضيافة ريال بيتيس "السابع" بعد غدٍ السبت، ساعياً لمواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري حيث لم يخسر في مبارياته التسع الأخيرة، وفاز في 7 منها, وكذلك استمراره في بطولة الكأس بعد أن حوّل تأخره بهدفين نظيفين أمام غرناطة حتى الدقيقة 88 إلى فوز 5 ـ 3 بعد التمديد .ويأمل أتلتيكو مدريد "المتصدر " بـ 50 نقطة في أن يحافظ على وتيرة انتصاراته المحلية عندما يستقبل سلتا فيغو "العاشر" بـ 25 نقطة في ختام منافسات الجولة يوم الاثنين المقبل ، إذ فاز في 16 مباراة من مبارياته الـ 19 الأخيرة.// انتهى //16:30ت م0122