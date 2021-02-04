الدمام 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسحققت غرفة الشرقية ممثلة بمركز الغرفة للتوظيف خلال العام الماضي 2020م إنجازات عدة على صعيد دعم التوطين في القطاع الخاص من خلال قيامها بدور الوسيط بين طالبي العمل والمؤسسات الباحثة عن الكفاءات الوطنية المؤهلة.وعرض المركز 3067 وظيفة متنوعة، منها 1637 وظيفة من خلال لقاءات التوظيف الذي أقامها المركز، و12 لقاءً حسب طلبات الشركات والمؤسسات المستفيدة، نتج عنها توظيف 1795 طالبًا وطالبة، منهم 1270 طالبًا وطالبة من خلال الموقع والبقية عن طريق لقاءات التوظيف.وأوضحت غرفة الشرقية أن عدد المنشآت التي استفادت من المركز بلغت 106 منشآت من أصل 2684 شركة مسجلة على موقع المركز، حيث يوفر المركز جميع المعلومات المطلوبة عن طالبي العمل من خلال لقاءات التوظيف التي تعقد بالغرفة أو من خلال التعامل المباشر مع الموقع الإلكتروني للمركز ومن ثم التواصل مع طالبي وطالبات العمل حسب التخصص.// انتهى //16:31ت م0124