المكلا 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توفير الحقيبة المدرسية بتسع مديريات في محافظة حضرموت، يستفيد منه 5.420 طالبًا.وتخلل الحفل عرض مرئي توضيحي لأهداف المشروع، ونماذج من الحقائب محلية الصنع التي أنتجتها مستفيدات من مشاريع سبل العيش الممول من المركز.وأكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الشباب فهمي باضاوي أهمية المشروع الذي يأتي في ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، مشيدًا بتدخلات المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف القطاعات التعليمية والإغاثية والتنموية، التي أسهمت بشكل لافت في تخفيف معاناة الشعب اليمني.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.// انتهى //16:32ت م0125