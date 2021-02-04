لحج 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 92 طنًا و341 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للنازحين بمخيم الرباط التابع لمديرية تبن بمحافظة لحج، استفاد منها 5.178 فردًا.وثمن مدير الوحدة التنفيذية لإدارة النازحين بمحافظة لحج عمر الصامتي جهود المركز المتواصلة في تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين التي تسهم في التخفيف من معاناتهم.وقال منسق الإغاثة العاجلة بمكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن عبدالله الطيار: إن توزيع السلال الغذائية يأتي استمرارًا لدور المركز في تقديم العون الإغاثي والإيوائي للنازحين بمختلف المحافظات اليمنية.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.// انتهى //16:38ت م0127