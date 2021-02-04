عمان 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع كسوة الشتاء للأسر اللاجئة والمحتاجة بالأردن.وجرى خلال المشروع توزيع البطانيات والحقائب الشتوية حسب احتياجات الأسر لفصل الشتاء، استفاد منه 90 ألف فرد بواقع 18,088 من أسر اللاجئين السوريين والفلسطينيين في الأردن.ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجا في الأردن.//انتهى//16:53ت م0130