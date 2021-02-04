القاهرة 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعاً جماعياً لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات البيع لجني الأرباح وسط ترقب لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة انخفاضًا بنسبة مليار جنيه ليصل إلى 3ر706 مليارات جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 5ر3 مليارات جنيه.وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليبلغ مستوى 11598.85 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.09% مسجلاً 2414.92 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 0.22% لينهي التعاملات عند مستوى 3440.18 نقطة.// انتهى //16:58ت م0132