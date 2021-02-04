القطيف 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسقام محافظ القطيف المكلف فلاح بن سلمان الخالدي أمس بزيارة ميدانية للمشاريع التنموية الجاري تنفيذها من قبل وزارة التعليم بالمحافظة لمتابعتها والاطلاع على نسب الإنجاز وجودة الأداء، يرافقه مدير مكتب التعليم عبدالله القرني، ومدير إدارة المباني بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية المهندس صادق التاروتي، والمدير الإقليمي لشركة تطوير للمباني بالمنطقة الشرقية المهندس سعود الشيخ وبعض أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة.وشملت زيارة الوفد مشروع إنشاء المجمع التعليم بحي الكوثر بسيهات، ومشروع إنشاء المجمع التعليمي بحي الشاطئ بالقطيف، ومشروع إنشاء المجمع التعليمي بحزم أم الساهك، واستمع المحافظ لشرح مفصل عن سير العمل في تلك المشاريع وعن نسبة الإنجاز والمدة الزمنية للانتهاء.// انتهى //16:59ت م0135