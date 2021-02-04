القاهرة 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن منتدى الأخوة الإنسانية يُعد مبادرة مبتكرة ومتجددة أثبتت التطورات الأخيرة أن العالم في أمس الحاجة إليها، موجهاً الشكر إلى دولة الإمارات لرعايتها للفكرة، ولدعمها لإطلاق وثيقة الأخوة الإنسانية في 2019، عاداً هذه الوثيقة بالخطوة الكبيرة للتعايش المشترك والحوار بين الأديان.جاء ذلك خلال مشاركة "أبو الغيط" في الدورة الأولى من المنتدى العالمي للأخوة الإنسانية، عبر جلسة نقاش عُقدت افتراضياً اليوم، وشارك فيها عددٌ من القادة العالميين.وأفادت الجامعة العربية في بيان اليوم، بأن "أبو الغيط" تناول في مداخلته أمام المنتدى المخاطر التي ينطوي عليها تصاعد التيارات المتطرفة والشعبوية على صعيد العالم، والدور الخطير الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في تعميق الاستقطاب ونشر ثقافة الكراهية، مؤكداً أن الخطاب المتطرف موجود للأسف في جميع الثقافات والحضارات، ويتعين مواجهته من خلال برامج التعليم في الأساس، وأيضاً عبر تحديث الخطاب الديني.// انتهى //17:26ت م0153