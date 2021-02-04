القاهرة 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسالتقى رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم بالأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شونجنج، وذلك على هامش زيارته إلى مدينة جنيف السويسرية.وأفاد البرلمان العربي في بيان اليوم أن اللقاء تناول عدداً من القضايا الرئيسية التي تشكل الإطار العام للشراكة بين الجانبين وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.// انتهى //17:26ت م0154