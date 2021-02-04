سياسي / رئيس البرلمان العربي يلتقي بالأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي
الخميس 1442/6/22 هـ الموافق 2021/02/04 م واس
القاهرة 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس
التقى رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم بالأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شونجنج، وذلك على هامش زيارته إلى مدينة جنيف السويسرية.
وأفاد البرلمان العربي في بيان اليوم أن اللقاء تناول عدداً من القضايا الرئيسية التي تشكل الإطار العام للشراكة بين الجانبين وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
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17:26ت م
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