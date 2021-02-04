عمّان 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم استهداف مركبة عسكرية تابعة للجيش التونسي أثناء ملاحقتها إرهابيين غربي البلاد بلغم، أدّى إلى مقتل أربعة جنود.وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز عن إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذا الفعل الإرهابي الجبان ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في تونس.وأكد السفير الفايز وقوف الأردن إلى جانب الجمهورية التونسية في مواجهة الإرهاب وكل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وأمن شعبها، معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا.// انتهى //17:40ت م0155