جنيف 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسواصل ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعاته في سويسرا لانتخاب حكومة انتقالية موحدة تقود البلاد حتى موعد الانتخابات الوطنية المقررة في 24 ديسمبر القادم .وقد أدلى أعضاء الملتقى بأصواتهم للمرشحين إلى مناصب المجلس الرئاسي قبل يومين، ولم يحصل أي مرشح على النسبة اللازمة للفوز وهي 70 % من أصوات المجمع الانتخابي للإقليم الذي ينتمي إليه .وانتقلت العملية الآن إلى المرحلة الثانية من آلية الاختيار المتفق عليها، وهي التصويت على قوائم تتألف كل منها من ثلاثة مرشحين للمجلس الرئاسي ومرشح لرئاسة الوزراء، وهي القوائم التي ينتهي إعدادها في وقت متأخر من مساء اليوم.ويجتمع ملتقى الحوار السياسي الليبي غدا الجمعة للتصويت على القوائم .// انتهى //17:48ت م0156