جنين 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أخوين من قرية واد برقين غرب جنين.ونقلت مصادر محلية عن مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور أن قوات الاحتلال اعتقلت الأخوين إبراهيم خالد خليل حماد وشقيقه عمر من منطقة الهدف في جنين .وأضاف أن الاحتلال اقتحم بلدة كفر راعي جنوب غرب المدينة، وداهمت منزل الأسير بلال ذياب، وفتشته وعبثت بمحتوياته .// انتهى //18:19ت م0158