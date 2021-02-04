ينبع 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسأطلقت إدارة التعليم بمحافظة ينبع مبادرة توعوية للوقاية من فيروس كورونا بعنوان "المعرفة الصحية"، نفذتها مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها, مستهدفة أكثر من 75 ألف طالب وطالبة, إلى جانب الكوادر التعليمية والإدارية، حيث خصصت خمس دقائق من الحصة الأولى من كل يوم دراسي لنشر المواد التوعوية الصادرة عن وزارة الصحة للطلاب وأولياء الأمور وبث الرسائل التوعوية والتثقيفية للوقاية من فيروس كورونا وإجراءات السلامة العامة الواجب إتباعها.وأوضحت مساعدة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم ينبع عبير الشريف أن القسم بادر بتنفيذ العديد من البرامج التي تستهدف الميدان التعليمي، التي تضمنت جهود توعوية موسعة من خلال تنفيذ وتوزيع النشرات والمطويات التوعوية والبروتوكولات الوقائية بمقارّ العمل للإدارات والمدارس، وتفعيل المبادرة من خلال أيقونة حدث بالمنصة التعليمية، إضافة إلى عقد اللقاءات التوعوية والتثقيفية بالشراكة مع الجهات الصحية عبر برنامج زووم، لمناقشة تطورات الجائحة والمشكلات النفسية التي قد تنتج عنها على مختلف الفئات العمرية.وبينت الشريف أن القسم نفذ حزمة من البرامج والنشاطات التوعوية والتثقيفية الخاصة بالفيروس من بداية اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني، بهدف نشر المعرفة الصحية ورفع مستوى الوعي لدى منسوبي التعليم، والتأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية، مضيفةً أن هذه البرامج والمبادرات تأتي استكمالًا لجهود إدارة التعليم بالمحافظة، الهادفة إلى نشر الثقافة الصحية بين منسوبيها، والعمل على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية لضمان سلامتهم.// انتهى //18:22ت م0160