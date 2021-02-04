القدس المحتلة 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واساعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأسير المقدسي محمد كمال عبيد من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة لحظة الإفراج عنه من سجن النقب.وأفادت مصادر محلية في القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير عبيد لحظة الإفراج عنه من أمام بوابة سجن "النقب" بعد انتهاء محكوميته البالغة 7 سنوات، وتم تحويله لمركز "المسكوبية"، وحرمت عائلته التي كانت بانتظاره عند بوابة السجن من لقائه.// انتهى //18:22ت م0162