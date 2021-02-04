عرعر 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسنظم النادي الأدبي والثقافي بمنطقة الحدود الشمالية أمس محاضرة أدبية بعنوان "إشكالية السرد العربي الحديث" قدمها أستاذ الأدب العربي الحديث في كلية التربية والآداب بجامعة الحدود الشمالية الدكتور فتحي علي خليفي، عبر برنامج زوم المرئي ضمن الفعاليات الأدبية.وتطرقت المحاضر إلى طبيعة الصلات المعقودة بين الشعر والسرد في التصور الأرسطي القديم، وفي التصورات الغربية الحديثة، والقاطع بين الشعري والسردي، إضافة إلى النصوص الشعرية الحديثة النازعة إلى التجريب والمغامرة ونحوها.// انتهى //18:23ت م0163