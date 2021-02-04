الباحة 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واستفقد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أمس مشروع "مول الباحة" الاستثماري.واستمع السواط لشرح عن المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه 85% ويقع على مساحة تقدر بنحو 55 ألف متر مربع ويتكون من ثلاثة أدوار ودور تسوية تضم ما يقارب 220 محلاً تجارياً تشمل تجارة التجزئة المختلفة، إلى جانب الترفية والمطاعم البالغ عددها 14 مطعماً كبيرا و13 مطعماً من المطاعم الصغيرة و9 معارض كبيرة، وجلسات للعائلات، ونحو 1400 موقف للسيارات.وبين أن المول الأكبر في المنطقة الجنوبية من حيث المساحة والمرافق والخدمات، وسيكون السوق منتجعا لأهالي منطقة الباحة وزوارها في الصيف أو الشتاء.// انتهى //18:35ت م0167