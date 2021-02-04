دجيبلوهو 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واساستقبل فخامة الرئيس تيودورو أوبيانغ رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، بالمقر الرئاسي اليوم، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.ونقل معاليه خلال الاستقبال لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، من جانبه حمل الرئيس تيودورو أوبيانغ وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتمنياته الطيبة لشعب المملكة بالمزيد من الرفعة والازدهار.وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وعقب الاجتماع أقام رئيس جمهورية غينيا الاستوائية مأدبة غداء تكريماً لمعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية والوفد المرافق.// انتهى //19:02ت م0174