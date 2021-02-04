الرباط 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسبحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك اليوم بمقر المنظمة في الرباط مع المدير العام للمركز الأفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد) الدكتور ستيفان موني مواندجو الانتقال بالتعاون والشراكة بين المنظمة والمركز إلى آفاق جديدة ترتكز على برامج تنفيذية ومشاريع عملية هادفة.واتفق الجانبان على صياغة اتفاقية جديدة بينهما تتضمن برامج تنفيذية محددة، ومشاريع مبتكرة تكون لها مردودية كبيرة على المستفيدين منها، وتسهم في بناء قدراتهم.واستعرض الدكتور المالك خلال اللقاء التغييرات الهيكلية والتحديثات التي شهدتها الإيسيسكو خلال المدة الماضية على جميع المستويات، وأبرز ملامح رؤية المنظمة وإستراتيجية عملها الجديدة التي تتبنى الانفتاح على المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وعقد شراكات معها لفائدة الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة حول العالم.من جانبه، عرض المدير العام لمركز كافراد آليات عمل المركز، والقضايا التي يركز عليها في برامجه ومشاريعه، وفي مقدمتها الحكامة العامة المسؤولة، وتدريب وتأهيل العاملين في عدد من المجالات، ونقل المعارف وبناء القدرات.// انتهى //19:04ت م0175