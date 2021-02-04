كانبيرا 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسرحبت الحكومة الأسترالية بتمديد معاهدة ستارت الجديدة (معاهدة تخفيض الأسلحة الإستراتيجية) بين الولايات المتحدة وروسيا، مؤكدة أنه يسهم في الاستقرار الدولي.وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية السيناتورة ماريز باين في بيان اليوم: "قرار تمديد المعاهدة لمدة خمس سنوات أخرى سيعزز الاستقرار الإستراتيجي والثقة في نظام الحد من الأسلحة النووية، والتمديد يدعم تنفيذ الالتزامات من قبل كلا البلدين بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".// انتهى //19:16ت م0176