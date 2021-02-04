إسلام آباد 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسجددت باكستان موقفها الداعم لحل قضية كشمير العالقة منذ عقود وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لضمان الأمن الدائم في جنوب آسيا.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودري في الإيجاز الصحفي الأسبوعي اليوم أن بقاء قضية كشمير عالقة بين باكستان والهند يهدد الأمن والسلام في المنطقة، مؤكداً التزام بلاده بمواصلة تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي والأخلاقي للشعب الكشميري حتى ينال حقه المشروع في تقرير المصير.وقال: إن باكستان تتطلع إلى المجتمع الدولي لأداء دوره البنّاء في حل القضية الكشميرية، وإجبار الهند على وقف ممارسة الإجراءات غير القانونية في إقليم كشمير واحترام حقوق الشعب الكشميري.// انتهى //19:16ت م0177