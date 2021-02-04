بغداد 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسعثرت القوات الأمنية العراقية اليوم على وكر تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي, فيما قتلت إرهابيين انتحاريين اثنين في محافظة الأنبار غرب العراق.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بأن قوة تابعة لشرطة حرس الحدود عثرت على وكر تابع للدواعش في عمق الصحراء بجنوب قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار, وضبطت أسلحة وعتادا ومتفجرات خلال العملية.من جانب آخر أفادت الخلية بمقتل إرهابيين انتحاريين اثنين يرتديان حزامين ناسفين بعد محاصرتهما من قبل القوات الأمنية العراقية في أحد المعامل المهجورة في جزيرة الكرمة بمحافظة الأنبار.// انتهى //19:22ت م0178