إسلام آباد 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسبحث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في اتصال هاتفي اليوم مع وزير خارجية سريلانكا دينيش جوناوردينا العلاقات الثنائية بين بلديهما إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في جميع المجالات بما في ذلك السياسية والتجارية والاقتصادية ، ومكافحة جائحة فيروس كورونا.كما ناقش الجانبان القضايا المتعلقة برابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك) ومنظمة الأمم المتحدة.// انتهى //19:27ت م0180