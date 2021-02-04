الجزائر 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسسجلت الجزائر 265 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 108381 إصابةً.وأوضح الناطق باسم اللجنة العلمية لرصد وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي انه تم تسجيل 4 حالات وفاة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2904 حالات وفاة، فيما تماثل للشفاء 196 مريضا ليبلغ إجمالي حالات التعافي 74136 حالة.// انتهى //19:32ت م0182