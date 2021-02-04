اكرا 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسأعادت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" انتخاب الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو لولاية ثانية على رأس الهيئة الإقليمية.وأكدت الهيئة الإقليمية في بيان لها في ختام أعمال قمة استثنائية أن هذا القرار اتخذ بالإجماع لتمكين أكوفو أدو من الإشراف على تطبيق الإصلاحات المؤسسية الجارية.وأضاف البيان أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تتوقع من أكوفو أدو العمل في هذا الموضوع مع اللجنة الوزارية المخصصة للإصلاح المؤسسي وتقديم تقرير إلى نظرائه في القمة العادية المقرر عقدها في يونيو المقبل.مما يذكر أن الرئيس الغاني الذي أعيد انتخابه رئيساً لغانا في ديسمبر الماضي قد تولى رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في سبتمبر 2020.// انتهى //19:37ت م0184