تبوك 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسالتقى أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ بمقر الأمانة أمس, بالمشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد.وجرى خلال اللقاء استعراض خطط وبرامج ومشاريع أمانة تبوك وأبرز العوائق التي قد تواجهها الأمانة، وإمكانية تذليلها وسبل دعم الأمانة، بما يمكّنها من إنجاز المشاريع بالشكل المأمول ، مطلعاً على مركز العمليات وخدمة العملاء بالأمانة.عقب ذلك قام المهندس بن سعيد بجولة على المشاريع القائمة شملت الحديقة المركزية لمدينة تبوك وحديقة الورود المزمع إنشائها بالمنطقة، وممر المشاة بحديقة الأمير فهد بن سلطان، وجادة الأمير فهد بن سلطان, مطلعا على خطة الأمانة لتطوير المنطقة المركزية على سير الأعمال ومراحل المشروعات فيها والمعوقات التي قد تواجه تنفيذها.وثمن المشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات جهود أمانة تبوك وما حققته من خلال مبادراتها النوعية ونشاطها الملحوظ، في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية لاسيما أهداف برنامج جودة الحياة التي تتضمن التأسيس الجيِّد للبنية التحتيَّة للتجمُّعات الحضريَّة لتحفيز وتنمية أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتسهيل سبل الحياة فيها.// انتهى //19:39ت م0185