الدمام 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسواصلت الجهات الأمينة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة الشرقية أمس الجولات الميدانية لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".وشملت جولة رجال الأمن الميدانية الأسواق التجارية، والكورنيش، والعديد من المحال التجارية بمختلف أنشطتها، والتأكد من التزام العاملين بهذه الإجراءات بضبط المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي والتأكد من الحالة الصحية من خلال برنامج "توكلنا".// انتهى //19:50ت م0187