الرباط 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسقررت الحكومة المغربية اليوم، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد حتى 10 مارس المقبل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة كورونا.وأوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة ان هذا القرار يأتي حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار الجائحة.// انتهى //19:52ت م0188