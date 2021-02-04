تونس 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 4 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم إيقافها لعنصر إرهابي بمحافظة بنزرت شمال تونس كان في حالة فرار.وأفاد بيان للوزارة ان قواتها تمكنت من القبض على العنصر الإرهابي الذي كان في حالة فرار منذ سنة 2014 وأنه تم حجز مسدّس ناري وكميّة من الذّخيرة بحوزته، مشيرةً إلى أن العنصر الموقوف تعلقت به تهم بالانضمام إلي تنظيم إرهابي والتّخطيط لعمليّات سلب ونهب وهو محلّ حكمين قضائيّين بـ 36 سنة لكلّ قضيّة.// انتهى //20:22ت م0190